Cazzullo appoggia la linea di Merlo: "Non facciamo di Zerocalcare Umberto Eco"

Cazzullo sul caso Zerocalcare: "Merlo ha ragione, vi spiego il perché"

Continua a far discutere la decisione di Zerocalcare di boicottare il Lucca Comics, la famosa fiera del fumetto, in quanto patrocinata da Israele. Sulla questione sono intervenuti in tanti e addirittura é scoppiata una faida a Repubblica dopo l'editoriale scritto da Francesco Merlo: "Zerocalcare somiglia ad Hamas". Molti dei suoi colleghi si sono dissociati da queste dichiarazioni. Ma ora in favore di Merlo arriva un altro autorevole collega. "Ieri - scrive Aldo Cazzullo su Il Corriere della Sera - ho visto in un'importante libreria milanese, nel posto più strategico — accanto alla cassa —, gli ultimi volumi dell'autore, con una gigantografia del lancio dell’Ansa che annuncia il boicottaggio di Lucca Comics: un’operazione di marketing, non di Zerocalcare che ha sicuramente preso la sua decisione in buona fede, ma appunto della libreria".

"Non dobbiamo avere paura delle discussioni, da cui - prosegue Cazzullo - tutti abbiamo da imparare. C’è però un punto su cui è difficile dare torto a Francesco Merlo, quando scrive: "Siamo in parte responsabili della promozione a pensatori (di sinistra) di tanti tipi buffi d'Italia". L’egemonia culturale della sinistra non esiste più da tempo, almeno dall'avvento delle tv commerciali. La sinistra non soltanto non ha più i Bobbio e i Galante Garrone. Non ha più neppure gli Umberto Eco. Non ha più i maestri del pensiero, e neppure la loro versione giocosa, postmoderna, post-ideologica. Zerocalcare è interessante, però insomma attribuirgli un ruolo più grande di lui non significa fargli un favore. Uno dei più grandi registi del Novecento, Mario Monicelli, mi ha detto testualmente: "Il cinema è un'arte minore. Non può essere accostato alla pittura e alla scultura che esistono da millenni". Figurarsi i fumetti.