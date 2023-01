Che c'è di nuovo, voci insistenti di chiusura sul programma di Ilaria D'Amico

Rai 2, chiude "Che c'è di nuovo" di Ilaria D'Amico

L’avventura di Ilaria D’Amico su Rai 2 finisce qui. Stando alle indiscrezioni, Antonio Di Bella, il direttore Rai per l’informazione, avrebbe definitivamente deciso di dare un taglio al talk show della seconda rete. Ma non c’è da sorprendersi. Infatti, gli ascolti di “Che c’è di nuovo?” non hanno mai raggiunto gli obiettivi sperati.

Ieri, giovedì 13 gennaio, la trasmissione prodotta dalla casa Fremantle si è fermata al 2.5% di share pur avendo in studio personaggi popolari come Wanna Marchi. Sempre secondo le fonti vicine a viale Mazzini, al momento si starebbe solo vagliando se lasciare a Ilaria D’Amico un’ultima puntata il prossimo giovedì.