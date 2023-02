Che tempo Che Fa, Fazio si prende Elodie, Renato Zero e...Ospiti-anticipazioni

Che tempo che Fa, Elodie star di Sanremo 2023 e grande attesa per Renato Zero: ospiti e anticipazioni 19 febbraio

Fabio Fazio torna su Rai 3 con una nuova puntata scoppiettante di Che Tempo Che Fa. L’appuntamento è per domenica 19 febbraio alle ore 20.00. In studio da Fazio ci saranno immancabilmente Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Simona Ventura, Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli. Ma non solo. Nel salotto televisivo di viale Mazzini prenderanno voce tantissimi personaggi del mondo della musica, come Renato Zero ed Elodie, ma anche volti dell’attualità come gli ormai ospiti fissi Roberto Burioni e Roberto Saviano. Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

Domenica 19 febbraio da Fabio Fazio tornerà il poliedrico artista Renato Zero che presenterà “Zero a Zero – Una sfida in musica”, un tour composto da 22 appuntamenti in giro per il mondo. L’artista porterà infatti in tutti gli angoli del pianeta i brani iconici che hanno segnato intere generazioni in 56 anni di carriera.

Ma dal mondo della musica arriverà anche la ormai indiscussa star di Sanremo 2023 che grazie alla sua voce e ai suoi look mai banali ha conquistato milioni di fan. Elodie, in gara al Festival con il singolo “Due”, sarà infatti ospite da Fazio per raccontare la genesi del suo nuovo album “Ok. Respira”, uscito il 17 febbraio e già in vetta alle classifiche. Come anticipa Tvblog, non mancheranno poi alcune domande sul suo fidanzato Andrea Iannone. La coppia sembra ormai inseparabile.