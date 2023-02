Elodie e Luisa Ranieri infiammano Sanremo 2023. Con chi usciresti a cena? Vota

Luisa Ranieri o Elodie? Con chi usciresti a cena? Dì la tua e vota il sondaggio di Affari

Nessuna donna in finale al Festival di Sanremo, ma le vere vincitrici sono proprio due regine dello spettacolo. Sul palco dell’Ariston, hanno letteralmente incantato l’Italia sia Eloide Patrizi che Luisa Ranieri. Elodie non è arrivata nelle prime posizioni con “Due”, ma molti scommettono sul fatto che sarà proprio il suo brano, dalle sonorità più internazionali, a riscuotere il maggior successo in classifica.

Già al Festival, la splendida cantante romana ha asfaltato le colleghe per la sua eleganza, sottolineata da splendidi abiti che hanno tolto il fiato al pubblico. In una sola apparizione, come ospite speciale, Luisa Ranieri si è resa protagonista di una discesa dalla scalinata che ha fatto dimenticare persino quella leggendaria di Belen Rodriguez, con la farfallina tatuata generosamente esposta al pubblico.

Tanto sexy quando elegante, la 49enne napoletana ha indossato un abito altrettanto generoso, inquadrato per molti secondi dalla regia Rai proprio nel vertiginoso spacco della gonna. Uno spettacolo della natura, anzi due. Ma tu chi sceglieresti? Con chi andresti a cena? Elodie o Luisa Ranieri?