Chi è David Parenzo il giornalista e speaker del programma radio "La Zanzara"

Il giornalista David Parenzo, classe 1976, è nato a Padova. Dopo aver conseguito la maturità classica si è iscritto all'Università degli studi di Padova all’interno della Facoltà di Giurisprudenza, studi che però ha abbandonato per seguire la sua passione: il giornalismo.

David Parenzo dal 2005 è iscritto all’ordine dei giornalisti, ha collaborato con diverse testate tra cui Il Foglio e Il Mattino di Padova. Esordisce in tv a 22 anni all’interno del programma "Tutto quello che avreste voluto sapere sul Festival ma non avete mai osato chiedere". Ha condotto anche programmi sulle reti Telenuovo e Telelombardia. Nel 2007, Parenzo è passato su La7 nel 2007, collaborando per sei anni nei quali partecipa a diversi programmi tra cui la trasmissione di attualità e politica "In Onda" e la trasmissione mattutina "Omnibus" nel ruolo di opinionista.

Mentre l'esperienza radiofonica di David Parenzo è iniziata nel 2010, nel ruolo di co-conduttore della trasmissione radiofonica "La Zanzara" su Radio 24. Quattro anni dopo contribuisce all’interno del progetto "LIVEonTIM" realizzando alcune interviste con dei personaggi di attualità e della cultura. Durante lo stesso periodo ricopre anche il ruolo di giornalista ed inviato nella trasmissione televisiva di "Matrix", in onda su Canale 5. Nell’estate del 2017 torna alla conduzione del programma "In Onda" assieme a Luca Telese fino al 2020, anno in cui conduce alcune puntate della trasmissione "L’aria che tira".

La vita privata del giornalista David Parenzo

David Parenzo è figlio dell’insegnante Michela Caracciolo e dell’avvocato Gianni Parenzo, discendente di una famiglia ebraica. Il giornalista vive a Roma insieme alla compagna, la giornalista ed ex conduttrice del programma televisivo "Agorà" Nathania Zevi. La coppia ha avuto tre figli. Mentre dal precedente matrimonio di Parenzo è nata una figlia.