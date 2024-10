Chi domina il mercato dello streaming in Italia e in Europa? Netflix in testa, ma Prime si avvicina

Le piattaforme di streaming sono ormai una presenza consolidata nelle nostre case, ma come stanno andando realmente? JustWatch, la guida mondiale per film e serie TV in streaming, offre ogni mese un quadro aggiornato delle quote di mercato per ogni servizio, riflettendo l'andamento nelle preferenze del pubblico in oltre 60 Paesi, tra cui l’Italia.

Netflix è in testa, ma Prime Video si avvicina



Nonostante l'ascesa di molteplici servizi, Netflix rimane il leader indiscusso. Secondo i dati raccolti negli ultimi tre mesi, la piattaforma americana detiene una quota di mercato italiana cinque volte superiore rispetto a Now TV. Tuttavia, Amazon Prime Video sta recuperando terreno: mantiene saldamente il secondo posto e ha ridotto il gap con Netflix, aumentando il vantaggio su Disney+ di un significativo 10%.

Cambiamenti di mercato nel 2024: Netflix e Paramount+ in calo



Rispetto alla fine del 2023, il mercato dello streaming in Italia ha subito alcune variazioni: Prime Video e Disney+ registrano una crescita dell'1% fino a settembre, mentre Netflix e Paramount+ accusano una flessione equivalente. Questo spostamento riflette una tendenza che sembra destinata a proseguire nei mesi a venire, specie con l’intensificarsi delle produzioni originali e locali, che attirano nuovi abbonati.

Lotta al vertice in Europa e negli Stati Uniti: Netflix vs. Prime Video



In Europa, come negli Stati Uniti, la competizione tra Netflix e Prime Video è più accesa che mai. Se in Italia Netflix si mantiene in testa, lo stesso accade in Francia e Regno Unito, con distacchi però minimi: rispettivamente, un solo punto percentuale in entrambi i casi. Diversamente, in Spagna e Germania Prime Video sorpassa Netflix con un margine sottile, ma significativo. Negli Stati Uniti Prime Video ha superato Netflix di un punto percentuale (22% contro 21%), il che potrebbe essere un segnale anticipatore di tendenze simili nel resto del mondo.

Disney+ si consolida terzo in Europa, ma non in USA



Disney+ occupa stabilmente il terzo posto in Italia, Spagna, Francia e Germania. Nel nostro Paese, il distacco da Prime Video è di ben 10 punti, mentre nel Regno Unito il gap è più contenuto, solo 5%. Negli Stati Uniti, però, Disney+ si colloca al quarto posto, superato di misura da Max, la piattaforma in espansione che conquista il 13% del mercato americano.

Local Heroes: Piattaforme locali al quinto posto



Dietro i giganti globali, in Italia si distinguono due piattaforme locali: Timvision e Infinity+, che si dividono il quinto posto con una quota del 4%. Situazione analoga anche nel Regno Unito, dove ITVX si posiziona quinta con il 6%, mentre in Germania e Francia piattaforme come RTL+ e Canal+ mantengono un ruolo di rilievo. Questi player locali riescono a conquistare un pubblico fedele, differenziandosi con offerte di contenuti esclusivi e spesso incentrati sulla cultura locale.

L'industria dello streaming, in costante evoluzione, riflette i gusti di un pubblico sempre più frammentato e consapevole. Se Netflix domina ancora, i segnali di un possibile sorpasso di Prime Video sono tangibili, soprattutto negli Stati Uniti, da sempre anticipatore dei trend globali. Tra novità, fusioni e nuove strategie di contenuto, sarà interessante osservare come si delineeranno i prossimi mesi in questo mercato in fermento.