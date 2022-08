Chi è Francesca Fanuele, l'elegante conduttrice del Tg La7 al posto di Mentana

Francesca Fanuele tira su gli ascolti del Tg La7, chi è la conduttrice al posto di Enrico Mentana

Francesca Fanuele tiene bene le redini in vece del direttore Mentana. La giornalista, alla conduzione del Tg La7, sta ottenendo buoni risultati in termini di ascolti. Infatti, il telegiornale, con la giornalista al timone dell’edizione serale, lunedì 22 agosto, ha incollato al televisore ben 700.000 persone portando a casa il 5,2% di share. Mentre ieri, martedì 23 agosto, ha registrato il 5% di share con 738.000 spettatori. Ma vediamo nel dettaglio chi è esattamente Francesca Fanuele.

Tg La7, chi è la conduttrice Francesca Fanuele: età, carriera e...

Nata a Roma nel 1970, Francesca Fanuele è giornalista professionista dal 1995. Ha fatto il suo esordio televisivo nel telegiornale dell'emittente Video Music, sperimentando già dall'inizio nuovi linguaggi mediatici destinati ai giovani.

Dal 1996, dopo l'acquisizione di Video Music fatta da Vittorio Cecchi Gori entra a far parte della redazione del TMC News, cominciando con la conduzione di telegiornali mattutini fino al 1999. Lo stesso anno, conduce la trasmissione di approfondimento giornalistico “I 15” dedicata ai paesi europei che nel 2002 entravano nell'Unione Europea.

Dagli anni 2000, Francesca Fanuele diventa inviata nel mondo sia per le news che per servizi per altre trasmissioni di approfondimento. Nel maggio del 2001, dopo l'acquisizione di Telemontecarlo da parte di Telecom Italia Media passa alle news di MTV, dove avvia insieme ad altri giornalisti un servizio di news indirizzato ad un pubblico giovanile.

Dopo l'attentato dell'11 settembre 2001, passa a LA7 dove modera dibattiti e conduce degli Speciali del TG LA7 sui maggiori eventi internazionali come il funerale di Giovanni Paolo II, la Seconda guerra del Golfo, la strage di Nassiriya e le elezioni americane del 2004 e del 2008.

Dai primi mesi del 2002 fino al mese di maggio dello stesso anno, conduce la trasmissione pomeridiana “Good morning America”, in diretta dagli USA con approfondimenti sui fatti americani attuali. Oggi è vicecaporedattore responsabile della Redazione Economia-Esteri del TG LA7. Conduce l'edizione delle 13.30 del TG LA7... e anche col prime-time se la cava alla grande!