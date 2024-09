Chi è Giampaolo Rossi, nuovo ad di viale mazzini e "de-egemonizzatore" della Rai di sinistra

Chi è Giampaolo Rossi, nuovo ad Rai

Promessa mantenuta. Giampaolo Rossi è il nuovo amministratore delegato della Rai. Nato a Roma nel 1966, Rossi si è laureato in Lettere all'Università La Sapienza. Era già stato membro del CdA dal 2018 al 2021 (in quota FdI) e nello stesso periodo aveva fatto parte del Consiglio di Presidenza di Confindustria Radiotelevisioni.

Dal 2004 al 2012 è stato presidente di Rainet, la società che ha sviluppato l'intera offerta web del Servizio Pubblico. Ha collaborato con Il Tempo e con Il Giornale su temi editoriali relativi a relazioni internazionali, geopolitica, comunicazione globale, nuovi linguaggi e cultura mediatica.

Ha ricoperto più volte l'incarico di consigliere dell'Istituzione Biblioteche di Roma. Nel 2019 è consigliere di Rai Pubblicità. Autore di diverse pubblicazioni nell'ambito della comunicazione, da maggio 2023 è direttore generale Rai.

La sua nomina ad amministratore delegato della Rai era prevista dal 15 maggio 2023, quando l'uscente ad, Roberto Sergio, lo ha nominato direttore generale. Tra i due la promessa di una staffetta. Rossi si prepara ad assumere l'incarico operativo più importante a Viale Mazzini, con tre anni pieni di mandato davanti a sé e un consiglio di amministrazione espresso dalla nuova maggioranza a sostenerlo.

Come scrive l'Ansa, la mission di Rossi, l'uomo forte su cui conta Giorgia Meloni - che tre anni fa protestò vivacemente per la sua mancata riconferma in consiglio e l'esclusione di FdI - è diventare il deus ex machina della nuova Rai, quella della "pluralità delle narrazioni", per dirla con le sue parole, o della de-egemonizzazione della sinistra, tema caro alla destra di governo. Finora Rossi ha preferito rimanere fuori dalle liti politiche, dialogando con l'opposizione e con i sindacati.

Rossi è un aziendalista che conosce perfettamente l'industria televisiva, sa come funziona il piccolo schermo, sa decifrare indici, curve di ascolto e tipologie di pubblico; molto stimato da dirigenti e funzionari.

Ci sarebbe la sua mano dietro alle grandi novità del palinsesto come l'approdo di Stefano De Martino alla conduzione di Affari tuoi, al posto di Amadeus. E per ora la scelta De Martino premia: quello che il conduttore campano tocca diventa oro come dimostrano i dati di "Cinque Minuti", la trasmissione di Bruno Vespa che l'11 settembre, con ospite proprio De Martino, ha raggiunto il 20.5% e subito dopo ha trainato Affari Tuoi ottenendo il numero record di 4.532.000 spettatori (23.7%).

Ad affiancare Rossi nel ruolo di dg potrebbe essere proprio Sergio, in nome di quella staffetta di cui si è più volte parlato nei mesi scorsi.