Chi è Giovanni Toti, dai tg Mediaset al cerchio magico di Berlusconi. Il divorzio da Forza Italia e...

Giovanni Toti, dai due tg Mediaset al doppio mandato come Governatore della Liguria

Giovanni Toti - finito agli arresti domiciliari con l'accusa di corruzione - è presidente della Regione Liguria dal 2015 (doppio mandato, si ricandidò nel 2020 vincendo con oltre il 56% dei consensi). Dal Partito socialista di Bettino Craxi a Forza Italia di Silvio Berlusconi, passando per la doppia direzione di Tg4 e Studio aperto di Mediaset, vediamo le principali tappe della sua carriera.

Giovanni Toti e Silvio Berlusconi (foto Ipa)



Giovanni Toti e la carriera politica

Nato a Viareggio il 7 settembre 1968, Giovanni Toti a 17 anni aderì per un breve periodo alla Federazione giovanile del Psi craxiano. Il suo vero ingresso in politica fu però molti anni più tardi: nel 2014 Silvio Berlusconi lo nominò consigliere politico di Forza Italia in vista delle europee (dove venne poi eletto). Toti - come riporta Wikipedia - si definisce un "moderatissimo", fa parte del comitato di presidenza, è uno dei 14 membri del coordinamento di Forza Italia e insieme con Mariarosaria Rossi, Francesca Pascale e Deborah Bergamini forma il cosiddetto "cerchio magico" di Berlusconi in Forza Italia

Nel 2015, come detto, Toti vince le elezioni regionali in Liguria e lascia l'incarico a Bruxelles. Il primo mandato da governatore vide il referendum sulle trivelle del 2015 (di cui la Liguria fu promotrice: ci fu una netta maggioranza a favore dell'abrogazione della legge in questione, ma il quorum non fu raggiunto).







Nell'agosto del 2018, da presidente regionale ligure, dovette affrontare la crisi conseguente al crollo del viadotto Polcevera di Genova, nel quale hanno perso la vita 43 persone; dopo questo evento ottenne dal governo nazionale la dichiarazione di stato d'emergenza per la città. Il 20 agosto 2018 venne poi nominato commissario delegato all'emergenza per il crollo del ponte Morandi.

Nell'agosto 2019 lasciò Forza Italia e fonda Cambiamo! Nel 2020 le elezioni regionali in Liguria, Toti si ricandida alla carica di Presidente e vince largamente con il 56,13% dei voti validi superando il candidato del centro-sinistra, il giornalista Ferruccio Sansa (figlio dell'ex sindaco di Genova Adriano), suo principale avversario, che ottiene il 38,90%. Tra maggio e luglio 2021, Toti scioglie Cambiamo! e fonda con il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro il partito Coraggio Italia, di cui diventerà vicepresidente vicario. Dopo la corsa alle elezioni politiche del 2022 come cartello elettorale insieme a Noi con l’Italia, UdC e Coraggio Italia, il 17 ottobre 2023 Toti viene eletto presidente del consiglio nazionale di Noi moderati composto da 150 membri.

Giovanni Toti e la carriera giornalistica

Toti politico, ma prima è stato giornalista, lavorando per molti anni a Mediaset, dal 1996 al 2014. Nel 1997 ha fatto il suo esordio a Studio aperto, poi nel 2001 andò in Kosovo come inviato. Lo stesso anno entra a Videonews, la testata interna al gruppo che si occupa di in modo autonomo di programmi di approfondimento e di informazione. Nel 2007 Toti diventa vicecapo dell'ufficio stampa di Mediaset. Nel 2009 diviene co-direttore di Studio Aperto, curando gli approfondimenti dei programmi di Italia 1 Lucignolo e Live. Il 22 febbraio 2010 viene nominato direttore di Studio Aperto e il 28 marzo 2012 diventa anche direttore del TG4, succedendo a Emilio Fede, dopo l'insediamento cancella la rubrica Sipario e la presenza delle "meteorine".

Giovanni Toti, moglie e figli

Giovanni Toti è sposato dall'11 settembre 2003 con la giornalista Siria Magri, vice-direttrice di Videonews. La coppia non ha figli.