Chi è Ilenia Pastorelli, dal Grande Fratello a Jeeg Robot (con David di Donatello). Che show a Belve!

Chi è Ilenia Pastorelli, dal Grande Fratello a Jeeg Robot sino Belve di Francesca Fagnani

Ilenia Pastorelli grande protagonista a Belve su Rai2. Il pubblico ha apprezzato la spontaneità e l'ironia con cui si è raccontata a Francesca Fagnani. La 28enne attrice romana ha ricordato i suoi esordi da concorrente del Grande Fratello (dove raggiunse la semifinale del reality show di Canale 5). Proprio quel programma le avrebbe consentito di essere notata dal regista Gabriele Mainetti che la volle protagonista del film cult Lo chiamavano Jeeg Robot al fianco di Claudio Santamaria. “Quando sono uscita ricordo che quelli che stavano con me nella Casa si sentivano arrivati. Io invece mi sono sentita al contrario. Dopo 6 mesi nella Casa era cambiato il mio mondo. Ho pensato di dover iniziare tutto daccapo. Dopo il GF non so per quale oscuro motivo mi chiamarono molti casting per fare dei provini, pensavo di non essere in grado”.

Ilenia Pastorelli e il David di Donatello vinto con Lo chiamavano Jeeg Robot

Nel 2016 arrivò il David di Donatello come Migliore attrice protagonista proprio di Lo chiamavano Jeeg Robot: “Molti ritenevano fosse ingiusto. Il venticello dell’invidia l’ho sentito. Non dalle candidate al premio ma da quei ragazzi che studiavano da tanti anni e non sono riusciti a fare nemmeno un film”. A credere in lei anche Carlo Verdone che ne parlò come della nuova Anna Magnani: “Verdone ha sempre creduto molto in me ma quando mi ha paragonato ad Anna Magnani ha esagerato, è impossibile, non ce ne saranno mai più”. Esilarante la risposta a proposito delle scene di nudo nei film: “Non è che sia proprio entusiasta o che mi svegli la mattina contenta di andare a girare una scena in cui mostro tutto. Ma se arriva il bonifico, va bene”.

Ilenia Pastorelli, il film con Carlo Verdone e il paragone con Anna Magnani

Ilenia Pastorelli a Belve da Francesca Fagnani: "Scene di nudo? Se arriva il bonifico sono a mio agio”

