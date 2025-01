Chi è Karla Sofía Gascón, prima donna trans in nomination agli Oscar come miglior attrice protagonista

Oscar 2025, Karla Sofía Gascón in nomination: prima donna trans candidata come miglior attrice protagonista

Karla Sofía Gascón è nella nomination agli Oscar 2025 come miglior attrice protagonista per Emilia Perez. La sua designazione è storica: si tratta della prima donna tansgender ad averla ottenuta. Il film, scritto e diretto dal regista francese Jacques Audiard e girato in spagnolo, racconta la storia di un trafficante di droga che cambia sesso.

Chi è Karla Sofía Gascón

Spagnola, nata il 31 marzo 1972 ad Alcobendas, Madrid, Karla Sofía Gascón ha iniziato la sua carriera recitando in telenovelas e film (tra cui "Nosotros los Nobles" del 2013). Nel 2024, con "Emilia Pérez", ha vinto il Premio d'interpretazione femminile al Festival di Cannes. E anche lì il trionfo fece la storia perché fu la prima attrice transgender a ricevere questo riconoscimento - premio condiviso con le sue co-protagoniste Selena Gomez, Adriana Paz e Zoe Saldaña. Karla Sofía Gascón è stata anche candidata ai Golden Globes 2025 per la categoria Miglior Attrice in un film commedia o musicale, sempre con la sua interpretazione in "Emilia Pérez". Nelle scorse settimane è arrivato il successo anche nell'European Film Award come miglior attrice.



Karla Sofia Gascon, Zoe Saldana, Selena Gomez, Edgar Ramirez (foto Lapresse) Karla Sofia Gascon, Zoe Saldana, Selena Gomez, Edgar Ramirez (foto Lapresse)

La sua storia Karla Sofa la raccontò nel 2018 con la pubblicazione del suo libro "Karsia. Una storia straordinaria", annunciando la sua identità di genere e che avrebbe iniziato a usare il nome Karla Sofia. È sposata con Marisa Gutiérrez e ha una figlia, Victoria Elena, nata prima della sua transizione.

Karla Sofía Gascón, le parole dopo aver vinto il premio a Cannes

"Voglio che questo premio abbia una parte speciale per tutti quegli attori e quelle attrici che ogni giorno bussano alle porte e non si aprono. Ebbene, voglio che sappiate che a volte quelle porte si aprono", disse Karla Sofia Gascon, molto commossa, in un discorso improvvisato con parole in francese, inglese e spagnolo. "E, naturalmente, a tutte le persone trans che soffrono ogni fottuto giorno (sic) per l'odio e per come ci denigrano", aggiunse tra gli applausi del pubblico. Gascon ringraziò Audiard - "il miglior regista del mondo, della galassia, con il permesso di George Lucas", ha scherzato - e tutta la squadra di 'Emilia Perez' per un premio che porta anche il nome della dominicana Zoe Saldana, dell'americana Selena Gomez e della messicana Adriana Paz. L'attrice dedicò il premio alla moglie e alla figlia, "che sopportano ogni giorno le mie pazzie". E ancora: "Come per Emilia Perez, tutti abbiamo l'opportunita' di cambiare, di essere persone migliori, quindi vediamo se cambiate, bastardi (sic)", le sue parole in riferimento a coloro che diffondono odio contro il suo gruppo gender.

