Chi è Mia Ceran, da Quelli che il Calcio a conduttice di Tv Talk su Rai3

Tv Talk a Mia Ceran dopo l'addio di Massimo Bernardini

Massimo Bernardini come noto ha deciso di lasciare Tv Talk programma storico del sabato pomeriggio di Rai3: dopo 19 anni si cambia in conduzione e, secondo quanto riporta DavideMaggio.it è stato deciso chi sarà il successore. A condurre la nuova edizione sarà Mia Ceran, programma che conosce bene avendovi partecipato più volte come ospite.

Chi è Mia Ceran, da Quelli che il Calcio a Tv Talk

Giornalista, classe 1986, Mia Ceran inizia con una stage alla sede romana della CNN, poi collabora con Mediaset (da Matrix su Canale 5 a Studio Aperto, tg di Italia 1) e diventa giornalista professionista nel 2011

Dal 2011 al 2013 passa a LA7: inviata del programma economico L'aria che tira e poi per In onda estate. Quindi ecco l'approdo in Rai. Sulla terza rete lavora ad Agorà, poi nel 2015 e nel 2016 conduce, con Alessio Zucchini, il programma di Rai 1 Unomattina estate. Nel 2016 il primo contatto con Talk Talk: prima come opinionista, poi con una sua rubrica. dal 2015 Mia Ceran è protagonista a Quelli che il calcio (inviata e ospite con Nicola Savino con la Gialappa's Band) e nel 2017-2018 diventa co-conduttrice con Luca e Paolo. Sempre con la Gialappa's (e il Mago Forest) nel 2017 è in plancia di comando di Rai dire Niùs in prima serata su Rai2.

Dal 5 marzo 2018 è conduttrice, sempre con Luca e Paolo, dello spin-off Quelli che... dopo il TG sulla stessa rete. Il 29 dicembre 2019 su Rai 2 conduce il programma Il Campionato fa 90 che celebra i novant'anni della Serie A, insieme a Luca e Paolo. Nel 2020 è ospite del programma televisivo di Rai 2 Improvviserai. Dal 2020, conduce un podcast su Spotify, chiamato The Essential. Da settembre 2022 ha condotto Nei tuoi panni dal lunedì al venerdì su Rai 2.