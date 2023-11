Chi l'ha visto? Anticipazioni: Sciarelli a Potenza per il caso Claps

Chi l'ha visto? anticipazioni: le proteste a Potenza per la riapertura della chiesta dove giaceva il corpo di Elisa Claps

Torna una nuova puntata di Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli e in onda mercoledì 8 novembre in prima serata su Rai3. Si riapre a Potenza la chiesa che per diciassette anni ha nascosto il corpo di Elisa Claps. La comunità si indigna e il vescovo esce dalla chiesa con la scorta. Chi l'ha visto? proporrà le immagini della protesta. Poi il delitto di Pierina, la donna uccisa a Rimini: interviste, documenti e testimonianze inedite.

E ancora la scomparsa di Domenico Manzo, l'operaio scomparso mentre nella sua abitazione era in corso la festa di compleanno della figlia. E, come sempre, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.