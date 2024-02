Chi l'ha visto? Anticipazioni: le ultime sulla strage di Fidene

Chi l'ha visto? anticipazioni: la morte di Liliana Resinovich e aggiornamenti anche sulla strage di Fidene

Torna una nuova puntata di Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli e in onda mercoledì 21 febbraio in prima serata su Rai3. Nella prima parte si parlerà del mistero della morte di Liliana Resinovich. Ospite in studio Claudio Sterpin, che parla della telefonata intercorsa tra lui e Sebastiano Visintin.

E poi, la strage di Fidene: quattro vittime durante una riunione condominiale. La mattanza poteva essere evitata? Nel corso della trasmissione, immagini e documenti inediti. Poi, come sempre, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.