Chi l'ha visto, ospiti e anticipazioni di questa sera 8 giugno 2022

"La nostra speranza è che sia Angela stessa a cercare noi”: in diretta a “Chi L'ha visto?” mercoledì 8 giugno in prima serata su Rai 3, Catello e Maria, i genitori di Angela Celentano, scomparsa dal Monte Faito (Napoli) all'età di 3 anni. E poi gli aggiornamenti sul caso di Domenico Manzo, l'uomo scomparso durante la festa di compleanno della figlia.

Oltre alla figlia Romina e alla sua amica Loredana, ora è indagato anche l’ex fidanzato di quest'ultima: potrebbero aver fatto sparire Domenico? “Chi L’ha visto?” si occuperà anche della scomparsa di Basma, la diciottenne che, come Saman Abbas, non si sarebbe arresa ad un matrimonio combinato: lei è riuscita a fuggire? Come sempre, poi, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Leggi anche: