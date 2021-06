Chi è Lina Palmerini, la notista del Sole che fa impazzire la Gruber

Lina Palmerini è una giornalista specializzata in economia e lavoro, sicuramente nota a tutti gli amanti della televisione in particolare dei talk show. Di seguito uno dei suoi più recenti interventi a Otto e Mezzo di Lilli Gruber.

Nata a L’Aquila il 20 giugno 1965, Lina si diploma al Liceo Classico e successivamente consegue la Laurea in Giurisprudenza presso La Sapienza di Roma. Nonostante questo, la sua vera passione è sempre stata il giornalismo e per questo motivo si è adoperata perchè diventasse la sua professione.

Infatti nel ’95 inizia a frequentare la Scuola di Giornalismo della Luiss per poi essere assunta a tempo pieno da Il Sole 24 ore, testata di cui negli anni è diventata una firma particolarmente nota. Questa notorietà le ha permesso di venire riconosciuta come una delle giornaliste più esperte in materia e più richieste dalle televisioni.

Sul Sole tiene una rubrica, attiva dal 2014, chiamata Politica 2.0 e questa sua competenza in ambito politico ed economico la ha garantito un livello di autorevolezza che spinge molte emittenti televisive a chiamarla come ospite: compare spesso negli studi di La7, in particolare a Otto e mezzo condotto da Lilli Gruber. Nonostante la sua popolarità nel settore, Lina Palmerini mantiene un elevato grado di riservatezza sulla sua vita privata, strategia che le permette di venire apprezzata o criticata unicamente in ambito professionale. Per questo motivo non si sa se sia sposata/fidanzata o se abbia figli.

Tra i riconoscimenti che ha raccolto durante la sua carriera spicca quello di Ufficiale della Repubblica nel 2015 dall’ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.