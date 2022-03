Chi è Stefania Battistini, l'inviata Rai in Ucraina, minacciata in diretta tv

Inviati di guerra: spicca il coraggio delle giornaliste

Chi sono gli inviati in Ucraina più amati dal pubblico italiano? Secondo il recente sondaggio del sito specializzato Spot and Web, tra le donne spiccano due nomI: Francesca Mannocchi di La7 e Stefania Battistini del Tg1.

Chi è Stefania Battistini

Stefania Battistini è seconda tra le donne e quarta in assoluto, con il 12,5% delle preferenze dei votanti. Il suo nome è diventato molto celebre per via del blitz di alcuni militari ucraini armati, nella sua stanza d’albergo a Kiev, il tutto durante il collegamento in diretta con Unomattina. Nata a Milano il 16 aprile 1977 (segno zodiacale: Ariete) si è laureata in Scienze della comunicazione con 110 e lode e dal 2007 è iscritta all’albo dei giornalisti professionisti.

La sua carriera in Rai è iniziata come reporter per il TG1 e per Speciale Tg1, attraverso servizi da zone di guerra come il Kurdistan e la Siria. La sua esperienza sul campo l’ha portata varie volte faccia a faccia col pericolo: ben prima della disavventura in Ucraina, nel 2017 è stata minacciata da un uomo armato, nel bel bel mezzo di un servizio.

In Ucraina, invece, ha colpito molto il fatto che dallo studio Rai non si fossero immediatamente accorti di quello che stava accadendo ed è stata poi la stessa Battistini a illustrare i fatti a RaiNews: “Hanno spalancato la porta urlando coi fucili spianati. Hanno buttato a terra i due operatori di ripresa Simone Traini e Mauro Folio, con il ginocchio premuto sulla loro schiena e il kalashnikov puntato a 2 cm dalla loro testa. Erano evidentemente molto nervosi, quindi poteva accadere qualunque cosa. Dopo circa un quarto d’ora è arrivato il capo della Polizia e siamo riusciti a spiegare chi eravamo e cosa stavamo facendo. Quello che è successo stamattina racconta il livello di tensione che sta vivendo il popolo ucraino, per cui qualsiasi attività considerata fuori dall’ordinario viene considerata un’attività nemica“.

