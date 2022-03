Chi è Piergiorgio Giacovazzo, l'inviato Rai in Ucraina che piace al pubblico

La voce più autorevole per gli italiani

Piergiorgio Giacovazzo, inviato del Tg2 in Ucraina, è rimasto come ultimo giornalista Rai sul fronte di guerra, anche quando il direttore Gennaro Sangiuliano ha lasciato libera facoltà di decidere a ciascun reporter. La sua scelta, indubbiamente coraggiosa, è stata premiata dallo studio realizzato dal sito specializzato in comunicazione Spot and Web: è proprio Giacovazzo l’inviato più amato dai telespettatori italiani, come indicato dal 18% delle preferenze ricevute in un campione di 560 italiane e italiani tra i 18 e i 65 anni.

Figlio d'arte e appassionato di moto

Nato a Roma il 3 gennaio 1970, ha ereditato la passione per il giornalismo dal padre Giuseppe, professionista pugliese che è stato conduttore del Tg1 e poi direttore della “Gazzetta del Mezzogiorno”. Il suo percorso è iniziato da giovanissimo nel settore delle moto e del ciclismo, fino a diventare protagonista della rubrica specializzata Tg2 Motori. I suoi 25 anni di esperienza sono principalmente legati a questo comparto, ma anche alla cronaca. E’ stato inoltre responsabile dell’ufficio stampa dell’ex campione Max Biaggi. Da un anno fa parte della redazione Esteri del Tg2 e la guerra in Ucraina sta mettendo in risalto il suo piglio da reporter di razza, capace di muoversi con sicurezza sulla scena del conflitto e di fornire un’informazione particolarmente apprezzata dai telespettatori italiani, che lo hanno scelto come loro interlocutore preferito.



