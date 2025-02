Chiara Ferragni, Corona: "Fedez, Achille Lauro o Naska? Il suo vero amore è un altro"

Fabrizio Corona afferma che Chiara Ferragni ha avuto un flirt con Diego Naska ma il cantautore smentisce. Il vero amore dell'influencer sarebbe comunque un altro

Fabrizio Corona nell'ultima puntata del suo podcast Falsissimo è tornato a parlare delle presunte infedeltà di Chiara Ferragni durante il matrimonio con Fedez. L'ex re dei paparazzi aveva dichiarato che l'influencer aveva avuto un flirt con Diego Naska, che poi il diretto interessato ha smentito. In questa puntata invece sostiene di non sentire Fedez ormai da circa una settimana.

L'ultimo contatto sarebbe avvenuto dopo la pubblicazione del video "Il grande amore di Fedez". In quell'occasione il rapper gli avrebbe chiesto di raggiungerlo a casa per un confronto: "Era avvolto da una coperta, era sconvolto. E incomincia a piangere come un pazzo". Gli avrebbe quindi chiesto di "non parlare dei tradimenti di Chiara". In una telefonata successiva avrebbe poi detto: "Mi prometti che non fai uscire sto cazzo di video sui tradimenti e i cazzi suoi?".

Per quanto riguarda il presunto flirt con Naska, Fabrizio Corona racconta di averlo contattato per avere una conferma ma lui ha smentito nettamente la voce: "Assolutamente no. Io sono sempre stato fidanzato in quel periodo. Tutt'ora. Le piacevo? Che ne so io".

Corona quindi ha ribadito il fatto che Chiara Ferragni avrebbe tradito Fedez con Achille Lauro e che sarebbe stato lo stesso ex marito della "blonde salad" a confermarglielo. Il rapper di Rozzano avrebbe trovato dei messaggi cancellati sul telefono dell'ormai ex moglie. La stessa Chiara poi avrebbe ammesso il tradimento dopo la separazione. Dal canto suo Achille Lauro nei giorni scorsi ha commentato così le voci: "Lascio il gossip a chi ha solo quello per esistere".

Alla fine Corona ha rivelato quello che a suo dire sarebbe stato il vero amore di Chiara Ferragni. Non si tratterebbe né di Fedez, né di Achille Lauro né di Naska ma più semplicemente del suo business. Resta quindi da capire quali siano i reali sentimenti dell'imprenditrice digitale nei confronti del nuovo compagno Giovanni Tronchetti Provera.