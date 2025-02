Giovanni Tronchetti Provera-Chiara Ferragni, amore a gonfie vele a Sankt Moritz. Ma la mamma dell'imprenditore si mette di traverso

Giovanni Tronchetti Provera e Chiara Ferragni felici in montagna, nonostante il gossip sull'ex moglie di Fedez

Le rivelazioni di Fabrizio Corona in merito al possibile tradimento di Chiara Ferragni nei confronti dell'ex marito Fedez con Achille Lauro, insieme al rinvio a giudizio con l'accusa di truffa aggravata per il caso Pandogate, non sembrano aver scalfito la stima e l'affetto di Giovanni Tronchetti Provera. Come confermano le foto pubblicate da Chi, la coppia è stata paparazzata a Sankt Moritz con i figli di entrambi. La "famiglia allargata" ha viaggiato tutta insieme in un furgoncino.

Le voci di una nuova puntata del podcast di Corona con nuove rivelazioni (si parla di novità sul rapporto con Tony Effe) su Chiara Ferragni non preoccupano Giovanni Tronchetti Provera ma non si può dire lo stesso della sua famiglia. È noto che la madre di lui, Cecilia Pirelli, non abbia accettato di buon grado la relazione del figlio con l'influencer e secondo quanto riporta Gabriele Parpiglia le avrebbe quindi dato delle regole piuttosto ferree in merito al condividere la vita privata della coppia.

"Cecilia Pirelli è contraria a questa storia, - afferma Parpiglia - tanto che avrebbe fatto togliere delle foto scattate da Chiara dai social: in una si vedeva una foto di famiglia, in un'altra una parte del letto della loro casa a St Moritz. Cecilia ha messo un veto sull'usufruire della loro casa in montagna e infatti questo weekend appena passato me li hanno segnalati da un'altra parte". Il racconto è stato confermato da una foto postata da Chiara Ferragni e poi rimossa in cui si vedeva una foto incorniciata di Giovanni Tronchetti Provera.