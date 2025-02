Angelica Montini scappa negli Usa, Fedez a Sanremo, la foto a tre con Ferragni e... Il gossip impazza

Angelice Montini, Fedez, Chiara Ferragni e... Le ultime dopo il caso Falsissimo

Angelica Montini, Fedez, Fabrizio Corona, Chiara Ferragni e ora anche Andrea Damante. L'ex re dei paparazzi nel suo format Youtube "Falsissimo" ha sganciato una serie di "bombe" che hanno fatto tremare la coppia social più amata d'Italia: Chiara Ferragni e Fedez. Secondo Corona infatti i due avrebbero avuto una relazione "aperta" durante tutti i sette anni di matrimonio, da cui sono nati anche due figli: Leone e Vittoria. Il rapper da parte sua avrebbe instaurato una relazione, piuttosto tormentata, con Angelica Montini, una giovane stilista della "Milano bene", conosciuta ancora prima delle nozze con Ferragni. Dall'altro lato, secondo Corona, Ferragni avrebbe invece tradito Fedez con Achille Lauro. Chissà quanto tutto questo sia vero. In ogni caso, le puntate di "Falsissimo" sono state visualizzate da milioni di utenti, scatenando un vero e proprio polverone mediatico.

Nelle ultime settimane i rumor hanno continuato a susseguirsi. Ed ora a dire la sua è Gabriele Parpiglia. Secondo il giornalista Angelica Montini, presunta amante di Fedez, non avrebbe retto lo stress mediatico e si sarebbe rifugiata negli Stati Uniti: o a New York o a Miami, dove avrebbe una casa. Ma non solo. Pare che prima di Fedez nella sua vita privata ci fosse un altro uomo, conosciuto ai più come l'ex fidanzato di Giulia De Lellis, nonché tronista di Uomini e Donne: Andrea Damante. Lo si legge sul sito di informazione di Fabrizio Corona Dillinger News.

Intanto Fedez, dopo le voci (già smentite dal suo staff) su una sua possibile assenza dal Festival di Sanremo, cerca di stare lontano dai social, concentrandosi sulla musica e sulle esibizioni che dovrà portare sul palco dell'Ariston. Sempre sul web invece, secondo quanto si legge sul sito online di La7, è spuntata una foto risalente al 2017 che ritrae l'ex moglie di Fedez, Chiara Ferragni, con il marito e la presunta amante Angelica Montini. I tre starebbe giocando insieme a paintball. Immagini che rendono ancora più clamorosa l'intera vicenda.