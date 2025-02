Sanremo 2025, Achille Lauro e la frecciata a Corona: "Gossip? Lo lascio a chi ha solo questo"

Durante la conferenza stampa di presentazione della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025, Achille Lauro ha affrontato le voci diffuse da Fabrizio Corona su un presunto flirt con Chiara Ferragni, nel pieno della crisi matrimoniale con Fedez. L'artista ha respinto i rumors con parole forti, paragonando il gossip a una forma di violenza:

«Cerco di lasciare il gossip a chi ha solamente questo per esistere. Si parla tanto di violenza sulle donne e bisogna rendersi conto che questo non è tanto diverso.»

Achille Lauro ha poi ribadito il suo impegno per la musica, sottolineando come, negli ultimi tre anni, abbia preferito dedicarsi alla scrittura invece di pubblicare per esigenze di mercato