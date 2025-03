Chiara Ferragni, tutti i numeri social della "blonde salad"

Chiara Ferragni su Instagram conta oltre 28 milioni di follower. Su TikTok arriva a 6,6 milioni

Chiara Ferragni è stata per anni l'icona dell'influencer grazie ai milioni di follower su diversi canali social e un successo strepitoso a livello commerciale con i suoi marchi. A seguito dallo scandalo Pandoro Gate è inziato però un periodo difficilissimo per Chiara Ferragni non solo a livello personale, con il divorzio da Fedez e le tante indiscrezioni sui reciproci tradimenti, ma anche professionale. Di recente l'imprenditrice digitale si è vista infatti costretta ad un aumento di capitale di 6 milioni di euro per salvare Fenice Srl.

Chiara Ferragni sembra comunque essere tornata in pista sia in amore grazie a Giovanni Tronchetti Provera sia a livello lavorativo. La "blonde salad" è riapparsa alla Fashion Week di Milano dopo un anno di assenza ed è stata scelta per la copertina dell'edizione romena di Elle.

Chiara Ferragni al 14 marzo 2025 conta 28.669.326 follower su Instagram con una media di oltre 529mila like e più di 3.400 commenti. L'engagement è al 2,09%, più alto rispetto alla media della piattaforma dello 0,39%. Va detto che nell'ultimo mese l'influncer ha perso quasi 63mila follower e circa 1 milione di seguaci rispetto al picco massimo registrato nel dicembre del 2023. Chiara Ferragni invece su TikTok conta 6.6 milioni di follower.