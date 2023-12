Chiara Ferragni-Soumahoro, l'incredibile somiglianza dei video di scuse

Chiara Ferragni e Soumahoro, lacrime e abito grigio: l'incredibile somiglianza dei video di scuse

Chiara Ferragni non sa più cosa inventarsi per uscire dall’incubo dei panettoni Balocco. Dopo lo “scandalo”, la regina degli influencer ha annunciato tramite un video di scuse di voler donare un milione di euro all’ospedale Regina Margherita di Torino.

Ma ai più attenti non è passata inosservata la somiglianza del video con quello del deputato Aboubakar Soumahoro, all’epoca travolto dalle polemiche per l'inchiesta della procura di Latina sulle coop attive nell'accoglienza dei migranti gestite dalla compagna e dalla suocera dell'ex sindacalista.

Entrambi riconoscono i propri errori e si scusano nei confronti degli italiani. Entrambi dicono che il loro errore è stato non aver controllato. Ferragni dice: avrei dovuto vigilare di più. Soumahoro a suo tempo disse: non conoscevo le condizioni in cui versavano i centri che accoglievano i migranti.

Poi c'è un'altra similitudine: le lacrime. Entrambi, infatti, piangono. Infine c'è una similitudine di "stile", che probabilmente è solo una coincidenza: il modo in cui sono vestiti, di colore grigio. Viene il dubbio che si siano consigliati dallo stesso armocromista, magari quello di Elly Schlein…

IL VIDEO DI CHIARA FERRAGNI

E QUELLO DI SOUMAHORO...