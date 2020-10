Chili lancia Avod, catalogo di film gratuiti con inserimento di pubblicità

Chili lancia il suo servizio AVOD (Advertising-based Video on demand) con una selezione di film e documentari visibili gratuitamente, grazie all’inserimento di pubblicità. Il catalogo AVOD lanciato in Italia, si legge su Engage.it, è disponibile attraverso Smart TV, Web, Mobile e Tablet App.

Giorgio Tacchia, Founder & CEO di Chili, ha spiegato: “Il 2020 è stato inevitabilmente un anno di enormi trasformazioni, le cui conseguenze lasceranno il segno nei prossimi anni. In particolare, nei paesi che guidano le dinamiche del mercato dell’intrattenimento (US & UK) c’è stato un grande focus su nuovi servizi AVOD per cui si stima una crescita importante nel prossimo futuro.

Chili deve rispondere inoltre allo slittamento forzato di molte uscite nei cinema e vogliamo andare incontro ai clienti offrendo un servizio aggiuntivo, accanto al TVOD (Transactional video on demand) che resta il nostro core business. Si tratta di un momento molto importante per la vita della nostra azienda: siamo già leader nel mercato della distribuzione di contenuti a noleggio ed in acquisto e vogliamo ampliare l’offerta e il consumo di contenuti aggiungendo una nuova offerta per il cliente finale, gratuita e legale”.

Con la nuova offerta, Chili allarga le potenzialità di fruizione del cliente, che oltre ai film in acquisto e a noleggio, da oggi, accede ad una offerta di film gratuiti. Anche per l’AVOD sono disponibili trailer, video extra, il merchandising del film e approfondimenti e interviste grazie al digital magazine HotCorn di cui Chili è editore.

I clienti, una volta registrati alla piattaforma ed effettuato l’accesso, trovano una vasta selezione di film gratis con un mix tra blockbuster e titoli di cassetta, film italiani e Hollywood, cinema d’autore, tra grandi registi come Bergman, Truffaut, Godard, Kubrick, Coppola e Antonioni a divi popolari come Alberto Sordi, Totò, Terence Hill e Bud Spencer.

Chili ha deciso per il lancio del segmento AVOD di rendere partecipe direttamente la propria base clienti. La direzione marketing ha scelto infatti l’attivazione di un panel di 4.200 utilizzatori di Chili che hanno contribuito alla definizione del nuovo prodotto, dal naming ufficiale al look & feel completo della sezione in AVOD.

Per gli inserzionisti pubblicitari, la gestione della pianificazione è affidata al dipartimento Chili Media che opera sul mercato da giugno 2019.

