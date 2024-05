Chirico Direttrice Pinocchio, smentisce Affari ma poi va davvero a Fortune

Chirico Direttrice Pinocchio va davvero a Fortune. In bocca al lupo, ne avrà bisogno...



Una smentita non è mai una bella cosa da ricevere. È un pugno nei denti, uno spintone contro un giornalista che ha dato una notizia e si vede poi respinto con perdite. Ma c'è un fatto che è peggiore di una smentita: una falsa smentita. Cioè l'azienda o la persona in causa si affretta a dire che no, non è vero, che il giornalista ha scritto il falso. E poi, puntualmente, il fatto raccontato si avvera. Se poi a lanciare la falsa smentita è una collega, la cosa è ancora più triste. I fatti: il 19 aprile scorso Affaritaliani.it annuncia, da fonte certa e verificata, che Annalisa Chirico sarà la prossima direttrice di Fortune Italia. Lo fa in maniera corretta, senza eccessi e senza sbavature. La giornalista vede l'articolo e il giorno dopo si affretta a smentire, giurando e spergiurando che no, non vi è nulla di vero e che lei, a Fortune, non ci andrà mai.

Rapido passo in avanti a oggi, 23 maggio. Dagospia - che ha la citazione sempre assai complicata, specie quando si tratta di giornali concorrenti - annuncia in pompa magna della nomina della Chirico a direttrice, guarda un po', di Fortune Italia. E la smentita ad Affari?

L'Italia, si sa, ha la memoria corta, tutto il contrario dei tacchi vertiginosi su cui si issa la biondissima giornalista. Una capace di far infuriare il cdr della Rai, per dire. Una persona spigolosa, e lo diciamo a ragion veduta avendo ospitato per qualche mese i suoi video-editoriali (dall'editing un po' amatoriale) qui sul nostro sito. Ora andrà a dirigere Fortune Italia, da non confondere con il più blasonato Fortune Usa, di cui impiega solo il marchio senza averne la forza e la reputazione e che vive anche e soprattutto grazie ad accordi editoriali. Andrà a sostituire Paolo Chiarello, che era il direttore responsabile. Di Emilio Carelli, ex direttore di Sky Tg24 fulminato sulla via di Beppe Grillo, non si sa se rimarrà come direttore editoriale o se si concentrerà nel suo ruolo di membro del cda dell'Espresso ora che è passato da Danilo Iervolino alla famiglia Ammaturo.

Un'ultima chiosa sulla Chirico, non per maramaldeggiare inutilmente ma perché ogni tanto ci sta anche di restituire le cortesie ricevute. Speriamo che nel suo nuovo ruolo di direttrice, il secondo della sua carriera che - immaginiamo - si aggiungerà all'omologo e altrettanto prestigioso di numero uno de lachirico.it, sappia gestire con maggiore cura fonti, notizie e smentite. Per carità, non che su Fortune si troverà spesso a maneggiare scoop mondiali. Ma almeno un po' di solidarietà verso i colleghi che svolgono il loro lavoro... in bocca al lupo, comunque. Ne avrà bisogno.