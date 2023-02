Chora Media: Mario Calabresi lancia Chora Agency, Sara Poma guida Chora Studio

Chora Studio e Chora Agency: l'evoluzione della podcast company

Chora Media, media company diretta da Mario Calabresi, lancia la divisione Chora Studio, dedicata alla realizzazione di progetti su commissione. A guidarla è Sara Poma, autrice, curatrice e voce della podcast company, con il supporto di Graziano Nani come Content Lead e di un team di nove persone fra producer, autori e sound designer.

“Studio ci sembrava la parola giusta per evocare la dedizione, la passione e l’approccio sartoriale che fino a oggi abbiamo rivolto a partner e clienti. Sono entrambi valori su cui Chora intende puntare sempre di più, così come l’attenzione alle storie, alle voci e al sound design, elementi distintivi di tutte le anime che ci caratterizzano“, commenta Sara Poma, Head of Chora Studio.

Chora: già 54 serie podcast su commissione

Dopo due anni e mezzo di attività e oltre 136 serie podcast realizzate, per un totale di 1.492 episodi e sonorizzazioni prodotti, continua la crescita di Chora Media. Ad oggi ha già prodotto 54 serie podcast su commissione, per un totale di circa 305 episodi realizzati. La direzione è quella di un’attenzione crescente alla natura editoriale dei contenuti e alla valorizzazione di un orizzonte di committenti sempre più ampio che ormai da tempo abbraccia anche istituzioni culturali, musei, università e realtà del terzo settore, oltre ad aziende multinazionali e piccole-medie imprese protagoniste del Made in Italy.

Il parco clienti di Chora Studio comprende oltre 50 realtà attive nelle principali industries tra cui: Banking, Insurance & Legal, Food & Beverage, Travel, Energy & Construction, Fashion & Beauty, Automotive, Entertainment, Health, Tech.

Sul fronte dei progetti su commissione, la media company diretta da Mario Calabresi inaugura anche la divisione Chora Agency, che mette a disposizione di potenziali clienti il supporto tecnico e produttivo per realizzare serie podcast partendo da idee interamente proposte dal committente.