Citynews lancia Vision, magazine guidato da Eva Elisabetta Zuccari

Citynews lancia Vision, il nuovo magazine sull’intrattenimento

Citynews riorganizza la sua proposta editoriale nell’ambito dell’intrattenimento e annuncia il lancio del magazine Vision, sotto la guida di Eva Elisabetta Zuccari, giornalista esperta di nuovi media. Vision non è una semplice guida ai programmi e alle serie tv del momento - spiega Citynews - ma una vera e propria piattaforma informativa che raccoglie tutto l’ecosistema dell’intrattenimento e della produzione culturale che ha a che fare con il più importante dei nostri sensi: la vista. Televisione e Streaming Platforms quindi, ma anche Cinema, Libri e Musica, intesa come rassegna degli eventi live. La testata nazionale di Citynews ospita già da anni questi contenuti, e moltissimi sono i lettori che leggono Today.it alla ricerca di guide, recensioni e news. Vision, raggiungibile all’indirizzo today.it/vision, partirà, infatti, da una base di audience di 10M di pagine viste al mese, un dato che colloca la neonata piattaforma nella TOP 3 del settore, secondo i dati Comscore.

“Vision è un progetto editoriale molto ambizioso che si propone l’obiettivo di essere una guida esaustiva per tutti gli italiani nella navigazione del vastissimo universo dell’entertainment – spiega Alessandro Pugliese, Direttore Nazionale e Partnership di Citynews –. La nascita di questo prodotto ha anche lo scopo di essere piattaforma di elevata qualità ed un contesto editoriale per favorire la comunicazione, soprattutto in ambito branded content, delle aziende top del settore, dai colossi dello streaming, ai grandi produttori e distributori cinematografici, dalle case discografiche agli organizzatori dei grandi eventi e festival live, fino alle più importanti case editrici del nostro Paese”.

Il team editoriale di Vision è coordinato da Eva Elisabetta Zuccari, caporedattrice Spettacoli & Costume ed esperta dei nuovi media. Fanno parte della squadra numerosi giornalisti tra i quali: Marianna Ciarlante (Netflix), Claudio Pizzigallo (Prime Video), Lorenzo Federici (Disney+), Giulio Zoppello (AppleTv e Paramount+), Gianluca Anoè (Libri), Roberta Marchetti (Tv), Maria Cafagna (Cinema e Tv), Donatella Polito (Tv), Giorgia Gobo (Tv), Romina Disconzi (Tv), Paolo Aruffo (Tv e Musica), Valentina Di Nino (Cinema)"