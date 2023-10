Citynews, rilevato il 24,5% dalla P101 di Andrea Di Camillo

Citynews, venduto il 24,5% del gruppo editoriale alla P101 Sgr di Andrea Di Camillo

Citynews si divide. Il gruppo editoriale di proprietà, fino a oggi, del fondo Principia II, gestito da Xyence Sgr, ha venduto il 24,5% delle proprie quote alla venture capital P101 Sgr di Andrea Di Camillo. Come rivela Primaonline, la compagine sociale rimane immutata e Luca Lani e Fernando Diana, insieme agli altri founder e manager, continueranno a guidare la società e a detenere la maggioranza della stessa.

“Siamo molto felici del nostro investimento in Citynews – dichiara Andrea Di Camillo, founder e CEO di P101 SGR –. Il digital publisher è riuscito, in poco più di 10 anni, a scalare le classifiche di audience dell’informazione digitale italiana e, ormai da tempo, è, in maniera indiscussa, una piattaforma informativa essenziale per gran parte del territorio italiano. Siamo felici di dare il contributo alla sua ulteriore espansione”.

“Siamo orgogliosi di accogliere un socio di tale esperienza a fianco dei nostri attuali azionisti – affermano Luca Lani e Fernando Diana, fondatori e CEO di Citynews -. L’ingresso di P101 rafforza l’azienda e garantisce la presenza di un partner solido, dalla grande esperienza e reputazione internazionale, con dei sottoscrittori istituzionali tra i più rilevanti del paese. Siamo certi che P101 saprà supportarci e consigliarci nello sviluppo del business.”