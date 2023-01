Classifica Audiweb: boom di affaritaliani.it con il +22,5%!

Classifica Audiweb: un altro +22,5% per affaritaliani.it

Affaritaliani.it compie un altro balzo in avanti, l’ennesimo, nella classifica dell’audience fotografata da Audiweb. L’ultima rilevazione, relativa al mese di novembre 2022, vede la nostra testata crescere del 22,5%. Guardando allo scenario complessivo, la Total Digital Audience nel mese di riferimento ha raggiunto 36,7 milioni di utenti unici nel giorno medio, online per 2 ore e 42 minuti per persona.

Audiweb: le categorie più viste dagli utenti

I contenuti e le categorie più gettonate rimangono stabili rispetto ad ottobre e ai mesi precedenti. Il 95% degli utenti online nel mese ha navigato almeno una volta tra contenuti e app della sotto-categoria Search (motori di ricerca), con 41,7 milioni di utenti, il 92,7% tra strumenti e servizi online (categoria Internet Tools/Web Services con 40,6 milioni di utenti), il 90,2% su contenuti e piattaforme video (Videos/Movies, con 39,5 milioni di utenti), l’88,9% su portali generalisti, l’88,5% sui Social Network (sotto-categoria Member Communities) con una media di 20 ore e 11 minuti per persona, l’87,5% sui siti e app di informazione online (Current Events & Global News), l’85,9% su piattaforme per la gestione delle email, l’85,4 di Instant Messaging, l’85,2% su quelli dedicati all’eCommerce e l’83,4% alle informazioni e aggiornamenti di Software.

Audiweb: le variazioni nel settore editoria

Nello specifico del settore news, oltre al +22,5% di affaritaliani.it si segnala il+ 15,42% de Il Post e il +7,55% di Ansa. Cresce, seppure in misura più contenuta, anche Il Fatto Quotidiano (+3,42%). Tra le testate in calo, si segnalano Linkiesta (-10,03%) e Libero (-2,19%).