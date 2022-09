Comunione e Liberazione: nuovi incarichi per Simone Finotello e Andrea D'Auria

Nuovi incarichi in CL

Archiviata l'edizione 2022 del Meeting di Rimini, Comunione e Liberazione annuncia due novità nel suo organico. Simone Finotello, ex Mediaset, è il nuovo Responsabile Ufficio Stampa e Pubbliche relazioni del movimento di CL. Il suo predecessore, Alberto Savorana, continuerà la sua collaborazione con il movimento come Responsabile delle attività editoriali.

Andrea D’Auria, sacerdote della Fraternità dei Missionari di San Carlo Borromeo, è il nuovo Direttore del Centro Internazionale di Comunione e Liberazione. "Il movimento ringrazia di cuore il dottor Roberto Fontolan, che ha lasciato tale incarico il 31 agosto scorso, per l’importante e proficuo lavoro che ha svolto in questi anni", si legge in una nota.