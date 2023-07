"Contro Alain accanimento mediatico": la banda radical chic difende Alain

Alain Elkann nella bufera, da Carmen Llera alla Maraini, il clan lo supporta. Analisi

No, i “moraviani” non sono un popolo proveniente dallo spazio di qualche beta - movie di film di fantascienza anni ’60. Si tratta invece dei difensori dello scrittore Alberto Moravia che ha avuto anche il zelante onore –da parte del governo- di essere indicato come traccia nelle recenti prove per la maturità. Di ieri la polemica che ha visto coinvolto lo scrittore e giornalista Alain Elkann padre dell’Agnelli capo John: ( recupera qui l'articolo ).

Ricordiamo che Alain Elkann, dopo il matrimonio con Margherita Agnelli, era diventato amico di Moravia che ha avuto tre compagne storiche: Elsa Morante e Carmen Llera con cui si sposò e Dacia Maraini con cui solamente si accompagnò.

Mentre la Morante è scomparsa Llera e la Maraini sono vive e vegete. Dacia Maraini è imbarazzatamente presente in ognidove e fa concorrenza all’onnipresente Agnese Pini, tridirettrice e prezzemola di ogni talk show. La Maraini, editorialista di Repubblica e Corriere della Sera, è ancora molto attiva e continua la sua battaglia vetero – femminista. È rimasta ferma agli anni ’70 e alle femministe che tiravano le zoccolate al povero psicanalista Cesare Musatti, reo di una visione “patriarcale” della femminilità.