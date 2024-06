Coop sceglie EssenceMediacom come centro media. Billing da 30 milioni di euro

EssenceMediacom è il nuovo centro media di Coop

Dopo Gruppo Lucano, EssenceMediacom si prende un altro incarico importante. Al termine di una gara, l'agenzia guidata da Zeno Mottura è stata scelta come centro media per Coop Italia e Coop Voce. Nel 2023 Coop Italia aveva investito in pubblicità una cifra vicina ai 30 milioni di euro, in crescita rispetto ai 26 del 2022 (quota destinata all’online tra il 20 e il 25%). "Dopo una lunga e proficua collaborazione con PHD, Coop Italia ha deciso di avviare una gara per selezionare il miglior centro media a supporto delle attività di planning e di buying", viene spiegato in una nota.

Il pitch, gestito dalla direzione comunicazione di Coop Italia in collaborazione con Ebiquity Italia, ha coinvolto, oltre all’incumbent PHD, EssenceMediacom, Dentsu, e Starcom. "Tutti i centri media si sono misurati sia in termini di submission economiche sia su esercizi strategici. Le agenzie hanno dimostrato elevate competenze e fine senso strategico muovendosi in un percorso di gara sicuramente articolato che si è rivelato di grande interesse e che ha consentito di indagare in modo preciso tutti gli aspetti utili ad effettuare la miglior valutazione", viene sottolineato dall'azienda nella nota.

"Vogliamo ringraziare PHD per averci accompagnato in questi ultimi 10 anni, con professionalità e grande passione. Ribadiamo altresì, in modo convinto, il ringraziamento a Dentsu e Starcom per la serietà, la precisione e la qualità del lavoro prodotto", conclude il comunicato.