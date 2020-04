Coronavirus, cosa si legge sulle testate nazionali durante la crisi COVID-19

Il Teads Media Barometer svela le abitudini di consumo dei contenuti degli utenti durante la crisi del COVID-19

Con l'intensificarsi della crisi coronavirus, i consumatori hanno incrementato il consumo di contenuti online spaziando tra vari argomenti. Teads, The Global Media Platform, annuncia i principali trend a livello mondiale di consumo dei contenuti editoriali online. Teads, che oggi raggiunge il 92% della popolazione internet in Italia (dato comScore) riunendo tutti i più prestigiosi publisher mondiali, ha sviluppato uno strumento tecnologico, il Teads Media Barometer, per analizzare quali tipologie di contenuti editoriali vengono letti maggiormente dai consumatori ogni giorno.



Il Teads Media Barometer è in grado di tracciare i trend di consumo dei contenuti attraverso molteplici categorie per fornire agli inserzionisti insight strategici e guidelines decisionali concrete legate al contesto.

Da Gennaio 2020, Teads ha registrato sul territorio EMEA un incremento del 55% del traffico sulla sua piattaforma che raccoglie i più grossi e prestigiosi publisher mondiali. La crisi e le implicazioni legate alla sua diffusione hanno costretto la popolazione ad aumentare tempi e volumi di fruizione dei contenuti di informazione sulle principali testate giornalistiche online. Grazie al Media Barometer, Teads ha analizzato i contenuti più visti e/o quelli che hanno destato maggiore interesse nei lettori esaminando gli andamenti in una finestra di 30 giorni dall'inizio di Marzo all'inizio di Aprile.



Alcuni dei risultati chiave dell’analisi includono:

Nella categoria food si registra un incremento significativo della fruizione di contenuti relativi alla cucina e preparazione dei cibi (+54%). Gli articoli che trattano di utensili o oggetti da cucina per particolari ricette hanno registrato un +63%. I contenuti legati a ricette e ingredienti sono tra i più ricercati dagli italiani: il loro consumo si è intensificato del 49%.



In Italia, i contenuti legati alla gestione delle proprie finanze sono tra le principali priorità di lettura secondo i trend di Teads. Essi hanno registrato un aumento del 148% del consumo editoriale in questa categoria, +58% per i contenuti relativi alle pensioni e +43% per quelli legati ai prestiti e finanziamenti



Per l'intrattenimento, i giochi si posizionano come una delle top categorie di interesse durante la quarantena con un aumento dell’82%, seguiti dai videogiochi, con un aumento del 58%.



I consumatori dimostrano di essere fortemente propensi ad aderire ad attività di solidarietà e beneficenza, i contenuti di questa categoria registrano, infatti, picchi anche del 164%



Remi Cackel, Global VP of Data di Teads, dichiara: “Il Teads Media Barometer illustra l'affascinante evoluzione degli interessi dei consumatori online nel tempo. Il coronavirus ha introdotto dei cambiamenti significativi nelle abitudini di fruizione dei contenuti online insieme a quelli di comportamento e device utilizzati.”

Caroline Hugonenc, Global VP Research & Insights di Teads conclude: “Questa evoluzione del consumo di contenuti riflette il cambiamento delle priorità dei consumatori con un incremento relativo alla categoria food che cresce del 33% e sorpassa la categoria shopping che diminuisce del 38% nel mese di Marzo. Anche il consumo di contenuti relativi alle esigenze fisiologiche e sociali sta aumentando più rapidamente della media, con una crescita rispettivamente del 52% e del 25%”.

Mentre la crisi COVID-19 prosegue e i consumatori sono costretti a ripensare i propri comportamenti in risposta a questa situazione, Teads Media Barometer consente ai marchi di attingere ai trend del consumo dei contenuti più rilevanti registrati sui siti dei principali editori mondiali.