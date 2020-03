Coronavirus Rai scoop Affari: In quarantena 7 giorni chi avvicinò Zingaretti

La visita di Nicola Zingaretti a Porta a Porta il 4 marzo 2020, dopo l'annuncio della positività al coronavirus del segretario del Pd, ha creato un retroattivo scompiglio a Via Teulada, la sede Rai dalla quale si trasmette il programma condotto da Bruno Vespa.

A seguito della segnalazione di Affaritaliani (clicca qui per leggere), ripresa anche da Dagospia, ecco che il nostro giornale viene in possesso di uno scoop in esclusiva: i vertici di Viale Mazzini hanno decretato misure restrittive per il personale venuto in contatto con il leader dem.

"Gentili colleghi" si legge in una mail ufficiale inviata, fra gli altri, a Claudia Mazzola, capo ufficio stampa Rai, mail della quale affaritaliani è entrato in possesso in esclusiva, "in relazione al contesto rappresentato e in prospettiva di maggior tutela, è opportuna l’astensione della presenza dalla sede lavorativa per 7 giorni a partire dal 7/3 compreso fino al 13/3 compreso. Cordiali saluti". Ovviamente trattasi di procedura cautelativa, che tampona la situazione in attesa di comprendere meglio il da farsi, e che può essere estesa a un periodo di tempo più lungo se necessario.

Il tutto stride con la risposta di Bruno Vespa, secondo la quale egli sarebbe stato rassicurato dal portavoce di Nicola Zingaretti che "vanno monitorate solo le persone che nelle ultime 48 ore sono state a 30 centimetri da lui per almeno mezz'ora". Vespa ha vieppiù precisato di essere "sempre stato a distanza di sicurezza da tutti i personaggi Rai presenti in studio". Ricordiamo a chi legge che, venerdì 6 marzo, Porta a Porta aveva ospitato quasi tutti i conduttori Rai - prima della notizia della positività di Zingaretti al coronavirus.

Fatto sta che, per via dell'annuncio di cui sopra, nella sede Rai di Via Teulada sono state prese misure drastiche. Ne seguiranno altre, magari relative a personaggi noti? Vi terremo informati.