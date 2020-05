Coronavirus, Rai2: TgSport cambia location, trasmette all'aperto dallo Stadio

Cambia location TgSport: in onda dallo Stadio dei Marmi Pietro Mennea di Roma

Per la prima volta la conduzione del Tg avviene all'aperto. Il programma di Rai2 TgSport, in onda giornalmente dal lunedì al venerdì dalle 18:30 alle 18:50, si rinnova totalmente, cambiando contenuti e luogo di conduzione.

In assenza di eventi sportivi agonistici, il Tg punterà maggiormente sulla messa in onda di approfondimenti, collegamenti con luoghi iconici del mondo dello sport e interviste, ingredienti essenziali su cui punta il programma Rai. Il direttore di RaiSport, Auro Bulbarelli, ha commentato l'iniziativa: "L'azienda ha sposato una mia follia. Abbiamo pensato che, per ripartire e ricominciare a parlare di sport non ci fosse luogo più adatto di quello che è forse lo stadio più bello del mondo. Da lunedì 'usciamo' anche noi, portando, per la prima volta, conduttori, registi e tecnici di un Tg in un ambiente unico".

Nella programmazione di lunedì è previsto il collegamento con Superga, per commemorare la scomparsa del Grande Torino. Per martedì, in occasione della scomparsa ventennale di Gino Bertali, è in programma il collegamento con Assisi.