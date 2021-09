Quintuplicati i volumi di raccolta annua del business lending crowdfunding

Nel mercato del business lending la raccolta nel 2021 ha contribuito per una crescita del 91% del valore totale: +310 milioni di euro per arrivare ad un totale di 652 milioni di euro: i dati sono del Politecnico di Milano, osservazioni giugno 2020/giugno 2021.



Nell’annualità precedente la raccolta totale era stata invece di appena 81,2 milioni di euro. In particolare, le piattaforme di business lending —quelle che prestano alle imprese— sono raddoppiate, passando dalle 11 censite un anno fa alle 22 di oggi.



«Il tasso di crescita del valore della raccolta annuale del settore è stato del +283%» osserva Niccolò Sovico, ceo, ideatore e co-fondatore di Ener2Crowd.com, che nel 2020 è stato scelto da Forbes come uno dei 100 talenti del futuro under-30.



Nello scenario globale, Ener2Crowd —unica ad operare nel settore dell’energia e della sostenibilità ambientale— con i suoi 3,1 milioni di raccolta pesa lo 0,55% del totale raggiunto, collocandosi al nono posto per volumi raccolti nel 2021.



Ma Ener2Crowd —secondo i dati del Politecnico di Milano— ha anche il quarto tasso di crescita della raccolta su base annua (+376%) e si colloca sul podio, al terzo posto, per il tasso di crescita su base annua (+476%).



«Le previsioni del Polimi per i prossimi 12 mesi parlano di una raccolta su base annua pari a 380 milioni rispetto agli attuali 310 milioni» sottolinea Giorgio Mottironi, cso e co-fondatore di Ener2Crowd nonché chief analyst del GreenVestingForum.it, il forum della finanza alternativa verde.



Sulla scorta dei numeri pubblicati dal Politecnico di Milano, il tasso di crescita della raccolta annuale del business lending crowdfunding è stato del 399% (+207,8 milioni di euro), quintuplicando i volumi di raccolta annua.



Ener2Crowd fa parte di questa categoria di piattaforme e rappresenta lo 0,55% del valore totale, pesando per circa l’1% della raccolta.



Quale piattaforma motore della “transizione energetica democratica”<> Ener2Crowd ha fatto ora un passo in più, trasformanosi in «società benefit» e deliberando un aumento di capitale che consentirà all’impresa di lanciare i primi green mini-bond.