Crozza/Becciu: «Quando entri in vaticano come cardinale c’è proprio la scritta “non avrai altro Nikkei all’infuori di me»

Nella nuova puntata di FRATELLI DI CROZZA - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza torna nei panni del Cardinale Becciu, il primo Cardinale della storia ad essere condannato in Vaticano per la mala gestione di fondi della Segreteria di Stato e per la compravendita di un palazzo a Londra, commenta così la sua fede per gli investimenti: «Ma che cosa c’è di male? La tradizione della Santa Sede, dopo i Patti Lateranensi, è sempre stata quella di seguire l’esempio di Warren Buffett. Lui sì che è un Dio. E la Santa Sede ha sempre cercato di seguire i dettami di Dio. Pensi che solo nel 2023 il signore qui… col Nikkei… si è portato a casa 12 miliardi di dollari. [...] noi Cardinali lo sappiamo tutti. Quando entri in Vaticano come Cardinale c’è proprio la scritta: “Non avari altro Nikkei all’infuori di me”. Noi passiamo le giornate a sfogliare il Sole 24, il Financial Times, Forbes che ti suggeriscono dove investire nel mercato immobiliare: Londra, Parigi, Dubai...»