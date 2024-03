Crozza/Razzi sul testa a testa nelle regionali in Abruzzo «Penso che ci sia piú gente che mangia arrosticini e molta meno gente che inzuppa il libro della murgia nell'hummus di ceci»

Nella nuova puntata di FRATELLI DI CROZZA - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza veste di Antonio Razzi, l’abruzzese più famoso d’Italia dopo Manzoni, da un pronostico sulle elezioni in Abruzzo: «Io penso che ci sono più gente che mangia gli arrosticini… e molta, molta, meno gente che inzuppa il libro della Murgia nell’hummus di ceci.»