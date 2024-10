Crozza nei panni di Sala sulle infiltrazioni mafiose a San Siro: "Nessuna 'Ndrangheta nell'aria, solo smog e porchetta"

Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda ogni venerdì in prima serata su Nove e in streaming su discovery+, Maurizio Crozza veste i panni del Sindaco di Milano, Beppe Sala, commentando l'inchiesta sulle infiltrazioni della ’ndrangheta nelle curve dello stadio Meazza che ha portato all’arresto di alcuni esponenti ultrà di Milan e Inter: «Era nell’aria... guardi non so da quanto tempo, dovrei chiedere a uno dei miei che si occupa dell’aria. Io avevo chiesto a uno dei miei che si occupa delle cose dell’aria… sai mica cosa c’è nell’aria? E lui mi ha detto… guarda nell’aria ci sono le buche… il vento che cadono gli alberi… rubano il cellulare nelle metropolitane… ma parcheggi nell’aria ancora niente. Povera Milano! Noi a San Siro abbiamo fatto l’analisi dell’aria, smog, idrocarburi, i fumi della porchetta ma dalle analisi… non risultava l’‘ndrangheta nell’aria!»