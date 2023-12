Dal fenomeno Report al disastro Avanti popolo. Rai, i programmi top e flop

Rai, top e flop della prima parte della stagione. Dal fenomeno "Report" al disastro "Avanti popolo"

Se per alcuni la prima parte della stagione televisiva è andata a gonfie vele, c’è chi invece la vorrebbe “dimenticare”. Quale periodo migliore degli ultimi giorni di dicembre, a un passo dal 2024, per fare il punto sulle performance dei programmi più seguiti dagli italiani.

Iniziando dai successi, è indiscutibile la mossa azzeccata della Rai di mettere Alberto Matano al timone de “La vita in diretta”. Il programma di Rai 1, infatti, è riuscito fin ora a mantenere alto per tutto il corso della stagione il punteggio di share, dando parecchio filo da torcere alla “competitor” Myrta Merlino e al suo “Pomeriggio Cinque”.

Non si può, poi, non considerare il successo di Report. Il programma di Rai 3 condotto da Sigfrido Ranucci e dedicato alle inchieste si è ben posizionato nonostante lo spostamento dal lunedì alla domenica nei palinsesti, riuscendo persino a mettere in difficoltà il nuovo “Che tempo che fa” di Fabio Fazio.

Un altro programma travolto dall’affetto dei telespettatori è Viva Rai 2!. Il “mattin-show”, come gli piace chiamarlo al conduttore Fiorello, ha raggiunto risultati eccezionali per l’orario in cui è collocato, riuscendo a consolidarsi quotidianamente con più di un milione di spettatori collegati.

Infine, anche Cinque Minuti di Bruno Vespa si può collocare tra i “primi della classe”. Il talk show politico quotidiano dell’access prime time di Rai 1 non indietreggia mai sotto il 20% di share, macinando settimanalmente milioni di telespettatori.

Passando ai flop, invece, da annoverare è sicuramente Avanti Popolo. Il programma condotto da Nunzia De Girolamo, nato per riempire il vuoto lasciando da “Cartabianca” di Bianca Berlinguer, non è riuscito nel suo intento. La trasmissione, infatti, non è mai emersa rimanendo costantemente al di sotto del 3% di share.

Allo stesso modo, anche “Il mercante in fiera” rientra tra i bocciati della prima parte della stagione 2023/2024. Condotto da Pino Insegno, il programma non si è mai spostato dal 2% di share, accumulando una serie di insuccessi che hanno finito per allontanare il conduttore dall’Eredità, poi affidata a Marco Liorni.

Cattive notizie anche per Caterina Balivo. Nonostante i risultati nettamente più alti de “Il mercante in fiera” e “Avanti popolo”, anche “La volta buona” non ha soddisfatto a pieno le aspettative dei dirigenti di viale Mazzini impantanandosi intorno all’11% di share e circa 1 milione e 500 mila spettatori.