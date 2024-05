Damiano Gallo, l’anchorman e produttore Tv di Discovery si racconta ad Affari

Damiano Gallo, l’anchorman e produttore Tv di Discovery Warner Bros si racconta ad Affari

Lusso, sia nei format Tv che nel Real Estate, è questo il fil rouge che lega Damiano Gallo all’universo professionale che lo circonda. Produttore, autore e conduttore di programmi dediti all’ospitalità di ‘pregio’ per l’emittente internazionale Discovery Warner Bros sul canale 56 (Home & Garden TV), Gallo è stato uomo impegnato anche nelle istituzioni presso la sua amata Sicilia, ma soprattutto manager a 360 gradi. Vocato all’impresa, con le sue Damiano Gallo Productions, Damiano Gallo Estates e Damiano Gallo Farming, si è guadagnato il titolo di “Agente Immobiliare dei Vip”, poiché ogni sua location traspira di italianità, bellezza e cura del dettaglio. Anche ‘Ambasciatore di cultura’, poiché ideatore e direttore artistico sia del Siracusa Book Festival che del Piazza Armerina Book Festival, oltreché del Premio Letterario Alessandra Appiano.

Nel 2016 fonda una sua casa di produzione indipendente audio/video, con la quale inaugura le prime trasmissioni sul canale 7 Gold: “ABC casa”, “Il Bello del Benessere” e “Il Bello on the Road”, ma il salto arriva con “Il Bello del Mattone” (17 edizione); interessante approfondimenti sul mercato immobiliare nazionale, unitamente all’altro seguitissimo format incentrato sulle dimore nobiliari più blasonate d’Italia, targato Discovery, “Chi ha dormito in questo letto?” co-condotto con Silvana Giacobini.

E’ stato incoronato dal Premio Letterario Milano International 2023 quale “Uomo dell’anno 2023 per l’imprenditoria” con la seguente motivazione “Non solo agente immobiliare tra i più affermati, ma personalità di successo a tutto tondo e in molteplici ambiti, dal real estate alla comunicazione, passando per la tivù”.

Damiano, eclettico conduttore, tra i pochi, se non l’unico, al timone di ben quattro format per la TV. Come nasce questa sua dimensione dinanzi alla telecamere?

Ho sempre avuto la passione. Da piccolo studiavo i big della tv e sognavo di condurre un programma tutto mio. Oggi lavoro proprio con i big e sono contento. Mi sento come una spugna, cerco di assorbire, letteralmente tutto quello che mi arriva da loro: l’esperienza, i trucchi del mestiere ed i loro aneddoti, che mi hanno fortificato nel tempo. Anno dopo anno mi sento sempre più a mio agio.

I programmi, ci spieghi esattamente come si strutturano…

“Chi ha dormito in questo letto?”, siamo giunti alla quinta edizione e sto già preparando la sesta. In Italia mancava un format tv dedicato alla dimore nobiliari private più belle d’Italia. Ho voluto dedicare uno spazio tutto all’aristocrazia Italiana, filone che oggi vede l’Italia tra i più gettonati al mondo. I nobili hanno infatti non solo una eredità materiale, ma soprattutto morale, ossia preservare e tramandare la bellezza dei luoghi che abitano. Mi faccio raccontare aneddoti, curiosità, gossip del passato ed i veri protagonisti sono proprio loro: i padroni di casa. Non mancano le storie di fantasmi ed entità magiche tipiche dei castelli che visitiamo, ma anche letti preziosi sui quali hanno soggiornato e dormito personaggi illustri della storia.

“Il Bello del Mattone” invece è ormai giunto alla 17esima edizione. Lo conduco da parecchi anni …prima nelle emittenti locali e oggi su Discovery . Un calderone di informazioni immobiliari e consigli utili per chi vuole vendere o affittare, o comunque approcciarsi al mondo immobiliare. Quando ho iniziato a fare tv ero davvero giovane, e già nel panorama televisivo Paola Marella e Andrea Castrignao erano noti. Per differenziarmi da loro che si occupavano di “intrattenimento immobiliare” ho deciso di occuparmi dell’informazione Immobiliare, da qui l’idea di dare dei consigli utili in tv.

Mente visionaria frutto anche della sua ‘anima itinerante’…. E’ nel suo Dna?

Viaggio tanto e da sempre. Adesso ho imparato a scegliere le mete sorteggiandole. Viaggio per l’Italia tutti i mesi da nord a sud e viceversa e almeno tre volte all’anno faccio viaggi all’estero.

Dove la vedremo a breve sul palinsesto di Warner?

Sempre e soltanto su HGTV canale 56, il canale dedicato al mondo della casa. Ad esempio, con Silvana Giacobini il 2, il 9 e il 16 aprile dalle ore 11 alle ore 12 vi mostreremo le dimore nobiliari più belle del Lazio e con Maria Grazia Cucinotta a settembre con un nuovo programma tutto dedicato alla nostra Sicilia.

Come riesce ad alternarsi tra produzioni televisive e campo immobiliare?

Ho tanti collaboratori validi. Grazie a loro riesco a viaggiare e ad occuparmi di più attività in contemporanea. Oggi ho fondato tre aziende: Damiano Gallo Estates, Damiano Gallo Productions e la Damiano Gallo Farming. Non riuscirei ad occuparmi di una sola attività. Il mio modo di essere mi agevola, sono poliedrico di natura e quindi ho necessità di diversificare e di occuparmi di più settori.

Animali esotici anche. E di questa passione? Ce ne vuole parlare?

Ho sempre amato gli animali ma avendo adesso allargato il parco di casa e avendo intervenuto sulla ristrutturazione di alcuni ambienti della proprietà, ho pensato che gli animali avrebbero aggiunto qualcosa in più e di speciale alla casa. Ho voluto realizzare un luogo che mi desse la sensazione di stare in vacanza tutto l’anno. Ho creato un bio parco con all’interno animali provenienti da tutto il mondo che ci vivono in maniera armonica tra loro: Nandu, maialini vietnamiti, lepri della Patagonia, fagiani e scoiattoli del Caucaso insieme a cervi, asini, pony e capre tibetane.

E se pensate che le già sinergiche attività di Damiano Gallo siano finite, vi sbagliate di grosso! Cultura, Festival letterari. Anche qui, Piazza Armerina e Siracusa. A lei la parola ….

Ho ricoperto cariche politiche ed istituzionali in Sicilia e questo mi ha dato la possibilità di poter valorizzare la mia terra. Ho puntato su Siracusa e Piazza Armerina due luoghi diversi ma entrambi strepitosi della Sicilia. In entrambe le città mancavano degli appuntamenti letterari e per questo ho pensato a dei Book festival che oggi sono patrocinanti anche dal parlamento europeo. Il 20 ed il 21 giugno saremo a Piazza Armerina nel cuore della città esattamente nella Biblioteca Comunale Alceste e Remigio Roccella mentre il 22 ed il 23 presso Arcidiocesi di Siracusa in Piazza Duomo per la quarta edizione del Siracusa Book Festival. Sto già lavorando con altri sindaci del territorio per poter dar vita ad altri appuntamenti culturali siciliani.

Anche Avvocato! Punto di metà percorso di vita o solo l’inizio? Un sogno inconfessabile da sempre di Damiano?

Laureato in giurisprudenza figlio e nipote di avvocati. Fortunatamente (non mi pento di averlo fatto) ho interrotto la carriera da subito. Ho fatto il praticante forense in uno studio di giuslavoristi a Milano, ma ho capito subito che avrei dovuto fare altro nella vita. Ho mollato dopo poco più di un anno di pratica, mi sono poi trasferito a Bornemouth e al mio rientro ho iniziato a bazzicare nel mondo immobiliare e televisivo.

Sogno che vorrebbe realizzare?

Sono felice. Vorrei mantenere quello che ho. E’ già una fortuna tutto ciò!