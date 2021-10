Dati audiweb, Affaritaliani cresce ancora: ad agosto exploit del 40%

Crollano tutti, dallo storico Corriere della Sera a Fanpage, dall'Ansa a Huffpost Italia, il mondo dell'informazione nel mese di agosto subisce un duro contraccolpo, complice la bella stagione, le ferie e le partenze post pandemia. Via Solferino cala del 6,4%, il sito online napoletano addirittura tocca il -28,6%, l'agenzia di stampa romana il -4,6%, Huffpost il -19,3%.

E in tale "grigiore", il primo quotidiano online, Affaritaliani.it, dopo il boom di luglio, si riconferma un prodotto d'informazione dinamico, vivo, e in crescita, portando a casa un incremento del 40%.

In netta controtendenza rispetto al mercato di crisi delle news, il quotidiano digitale fondato da Angelo Maria Perrino, fa quindi meglio dei grandi colossi. A pagare il riassetto della linea editoriale, molto più focalizzata sulle storiche colonne portanti del progetto editoriale: politica, economia e attualità. Ma non solo. A dare valore anche l'alleggerimento tecnico della homepage e i contenuti originali, le anteprime e l'inserto quotidiano di Corporate, il giornale delle imprese lanciato solo lo scorso giugno.

"E' finita l’epoca delle grandi tirature gonfiate con marmellate seo e social, è iniziata l’era della qualità dell’informazione, con lettori che non si contano ma si pesano", dichiara il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino. "Vince chi fidelizza e propone agli investitori target e dati profilati e di qualità", prosegue Perrino. "Anche stavolta Affari ha capito per primo la rivoluzione e si è attrezzato per cavalcarla", conclude il direttore.

Nel complesso, il mese di Agosto si conferma il mese delle ferie anche con i dati Audiweb: i navigatori italiani sono infatti in calo dell'1% sia nel giorno medio che nel mese, e i siti di informazione globale registrano diversi cali. Fanno invece meglio i siti dedicati al meteo, ai viaggi e i social. Il fenomeno, fra i brand rilevati, è IlMeteo.it, primo in classifica.

Mancano invece i giganti come Google, Facebook e le loro famiglie: oltre 5,9 milioni di utenti nel giorno medio quando a luglio erano 5,6 milioni (+5,4%), ben sopra di Pinterest (3,3 milioni) e del fenomeno TikTok a 3,2 milioni, che comunque cresce dell'11,6%. A spiccare nella classifica anche lo sport, che dopo le Olimpiadi continua a crescere grazie al calciomercato e la serie A: la Gazzetta dello Sport segna un +33%, salendo al terzo posto.

Va male invece per i big delle news: il Corriere della Sera e La Repubblica calano rispettivamente del 6,4% e dello 0,8%. Il Fatto Quotidiano, sale al quinto posto dal sesto nonostante un calo del 3,9% grazie alla perdita del 28,6% di Fanpage. Cala anche il Messaggero del 18,8%. Giù anche Ansa (-4,6%), Il Giornale (-4,2%) che però guadagna una posizione all'ottavo posto. Situazione migliore per Tgcom24 che cresce del 7,9%. Bene anche La Stampa in aumento del 12,9%: passa dall'undicesimo al nono posto. Infine, lungo la classifica, in picchiata: l'aggregatore Upday -5,3%, Leggo -7,5%, Sole 24 Ore -5,3%, HuffPost Italia -9,3%. Buoni risultati invece per DagoSpia: +9,9%.