TOP 100 informazione online di Comscore, affaritaliani.it cresce ancora: +10%

TOP 100 informazione online luglio 2021 elaborata da Comscore per Primaonline, affaritaliani.it cresce ancora: +10%!

Affaritaliani.it continua il suo trend di crescita, registrando un ulteriore +10% nella classifica TOP 100 informazione online luglio 2021 elaborata da Comscore per Primaonline.

Nel complesso, per il quarto mese consecutivo l’audience mensile complessiva del comparto News supera i 40 milioni di visitatori unici (stabile rispetto a luglio e in crescita del 5% se paragonata ad agosto 2020), pari al 95% di reach sulla popolazione digitale italiana.

A fronte di un’audience stabile, si registra comunque una flessione legata alla stagionalità in termini di tempo speso totale, in calo del -9%.

Flessione che può essere riscontrata anche a livello di singoli player, che in generale registrano in agosto diminuzioni in termini di audience.

Scendono infatti Fanpage (-13%), Libero (-6%), Il Giornale (-10%), IlFattoQuotidiano.it (-12%), Il Post (-24%) e TPI (-26%).

Il +10% di affaritaliani.it spicca in un panorama con poche performance positive, tra cui Gazzettadelsud.it (+16%), Discovery Sports Network (+21%), Investireoggi.it (+3%) e Tuttomercatoweb.com (+8%).