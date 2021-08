Top 100 informazione, dati Comscore: a luglio affaritaliani.it cresce del +38%

I dati della classifica della TOP 100 Informazione Online elaborata da Comscore per Primaonline evidenziano un’ulteriore crescita di affaritaliani.it: +38% nel mese di luglio

Viene così confermata la tendenza di notevole crescita certificata dai dati Audiweb relativi al mese di giugno, mese nel quale affaritaliani.it aveva già raggiunto notevoli picchi di crescita sia in termini assoluti, sia relativamente al giorno medio.

I dati Comscore relativi al mese di luglio fotografano come il settore news consolidi la sua audience mensile: negli ultimi 3 mesi è sempre sopra i 40 milioni di visitatori unici (+4% rispetto a luglio 2020), pur registrando un lieve calo rispetto a giugno che non impatta sul tempo speso, in crescita del 10%.

Grazie agli Europei di Calcio e alle Olimpiadi di Tokyo la categoria Sport questo mese registra un’altra crescita. Il dato di giugno, già in salita con l’avvio di Euro 2020, aumenta ancora del 7% a luglio, superando i 35 milioni di visitatori unici (pari all’85% della popolazione digitale italiana). Confrontando questo dato con quello di luglio 2020, la crescita arriva al 24%,