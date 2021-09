TOP 100 BRAND iscritti ad Audiweb: a luglio +23% per affaritaliani.it

TOP 100 BRAND iscritti ad Audiweb: a luglio +23% per Affari Italiani

Dai dati dell’audience online del mese di luglio, distribuiti da Audiweb, risulta che in questo mese di rilevazione sono stati 44 milioni 104 mila gli utenti online, pari al 73,9% della popolazione dai due anni in su, online complessivamente per 56 ore e 10 minuti tramite computer e mobile (Smartphone e Tablet).

Questo mese di rilevazione apre la stagione estiva, periodo in cui si chiudono le scuole e vanno in pausa tutte le attività correlate, ci si muove di più e si progettano in modo più concreto le vacanze. Dunque luglio presenta generalmente una leggera flessione stagionale per una serie di categorie di contenuti legati a tutte le attività che solitamente si svolgono in casa, in ufficio e a scuola, mostrando audience attive per i servizi e le informazioni meteorologici, turistici e di viaggio. Questo mese, poi, è stato anche il mese dello sport, tra Campionato Europeo di Calcio e Olimpiadi che hanno fatto bene sia ai siti specializzati in contenuti sportivi che ai siti di news in generale.

affaritaliani.it prosegue la sua crescita registrando un notevole +23%.

Altre performance positive nel periodo sono quelle di Fanpage (+19%), Il Messaggero (16,2%), Elle (17,6%), Marie Claire (+23%) e Blitz Quotidiano (+15,8%).

Chiudono invece con il segno negativo La Stampa (-16%), Leggo (-14,3%), Cosmopolitan.it (-14,2%), Grazia.it (-21,1%) e Il Giornale di Vicenza (-13,9%).