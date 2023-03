Davide Vecchi nuovo direttore della Verità di Belpietro? La clamorosa indiscrezione

Davide Vecchi direttore de La Verità di Belpietro? Il clamoroso inside

La Verità verso un nuovo direttore? Il quotidiano edito e diretto da Maurizio Belpietro, finito negli ultimi mesi sotto i riflettori per le voci di vendita alla famiglia Angelucci, viene travolto da una nuova notizia che ha del clamoroso.

Secondo un'indiscrezione giunta ad Affaritaliani.it e poi indirettamente confermata da Giuseppe Cruciani alla presentazione del libro per i dieci anni di vita del programma radiofonico La Zanzara, Davide Vecchi sarà il prossimo direttore del quotidiano La Verità.

Ma mentre la notizia della vendita ai padroni di Libero, del Tempo e della maggioranza del Giornale è già stata ampiamente "ridimensionata" dallo stesso Belpietro, la voce della nomina di Vecchi alla direzione non è ancora stata confutata.

Chi è Davide Vecchi

Perugino, classe 1974, dopo aver collaborato come redattore per la redazione Umbra de Il Messaggero, Vecchi si trasferisce nella città lombarda di Milano per frequentare la scuola di giornalismo Walter Tobagi.

In seguito svolge il praticantato nel giornale on-line Eday, passando successivamente a L’Espresso. Dopo un’esperienza presso l’Adnkronos, nel 2010 entra a far parte de Il Fatto Quotidiano, occupandosi principalmente di politica e di cronaca giudiziaria.

In seguito, nel 2018, lascia “Il Fatto” per assumere la carica di direttore del gruppo Corriere, ruolo che mantiene anche dopo esser diventato, nel 2022, direttore del quotidiano Il Tempo, proprietà della famiglia Angelucci.