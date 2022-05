Dazn, sconto di 10 euro a chi non può mettere in pausa l'abbonamento se...

Dazn, sconto di 10 euro se paghi l'abbonamento con Apple o Amazon: come fare

Gli abbonati a Dazn hanno la possibilità di mettere in pausa il loro abbonamento per un massimo di quattro mesi. In quel periodo, ovviamente, non possono vedere i programmi in streaming e, appunto, non pagano niente. L'account, però, rimane attivo e gli utenti hanno la possibilità di sospendere la pausa quando vogliono, riprendendo la visione. In questo caso, il pagamento si riattiva automaticamente a pausa interrotta.

Ma c’è un qualcosa che molti non sanno. Il diritto alla pausa non può essere esercitato, quando l’abbonamento è stato attivato attraverso "fornitori terzi di pagamento", come Amazon oppure Apple. Neanche a dirlo, questo escamotage ha attirato l'attenzione dell'Autorità Antitrust, garante dei diritti dei consumatori, il quale ha sospettato una discriminazione a danno di questi specifici clienti.

Per risolvere la problematica, Dazn e l'Antitrust hanno raggiunto un accordo. In sostanza, chi ha attivato l'abbonamento attraverso Amazon oppure Apple - impossibilitato a sospenderlo - avrà a disposizione un codice regalo (gift code) di 5 euro al mese per un massimo di due mesi. Il cliente, in parole povere, potrà ricevere uno sconto di 10 euro.

Ma non è tutto. Dovrà essere Dazn a informare tempestivamente i suoi clienti di questa possibilità di sconto. In generale, la pausa nell'abbonamento è attivabile quando paghiamo un abbonamento tramite carta di credito o Paypal. Puoi mettere il tuo abbonamento in pausa - spiega Dazn nel suo sito - seguendo queste istruzioni:

- accedi alla pagina “Il mio Account”

- clicca su “Metti in Pausa e sospendi pagamento”

- segui il processo, inserisci la data di riattivazione e conferma.

Leggi anche: