Dazn si butta negli sport estremi: al via la partnership con Red Bull

Dazn, al via l'accordo pluriennale con Red Bull per trasmettere sport estremi e adrenalinici

La piattaforma di streaming sportivo Dazn ha siglato un accordo di distribuzione con Red Bull Media House, corporate media della multinazionale austriaca, per trasmettere a livello globale il canale lineare Red Bull TV. L'accordo include numerosi sport estremi e adrenalinici tra cui Wings for Life World Run, Red Bull Cliff Diving World Series, Crankworx World Tour e Drift Masters European Championship. Dazn trasmetterà on demand anche una selezione di documentari originali, docuserie, highlights e programmazione d'archivio di Red Bull.

La disponibilità dei programmi varierà a seconda dei mercati nei quali Dazn è presente, in Italia includerà, solo per citarne alcuni, le docuserie Driving Dirty: The Road to Baja, Imagination Mini Series, Drive Me Crazy e Drift Queen, il documentario dedicato a Dani Pedrosa: The Silent Samurai e il film Ride United, insieme a serie d'archivio come Red Bull X-Fighters. Nei mercati principali di Dazn, la programmazione di Red Bull TV sarà disponibile anche in lingua locale.

A partire da oggi la programmazione di Red Bull TV sarà disponibile per tutti gli abbonati Dazn di tutto il mondo, in oltre 200 Paesi e territori. Il primo evento trasmesso in diretta sul canale sarà la Wings for Life World Run sabato 8 maggio 2022, l'evento benefico di running che vedrà atleti e appassionati di corsa amatoriali gareggiare in tutto il mondo, nello stesso identico momento, contro la Catcher Car.

Leggi anche: