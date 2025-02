Non solo Achille Lauro. Ecco chi è Diego Naska, l'ultima presunta avventura di Chiara Ferragni

Non solo Achille Lauro, Chiara Ferragni avrebbe avuto un flirt anche con Diego Naska, cantante classe '97 e amico intimo di Luis Sal

Fabrizio Corona in una delle ultime puntate del suo podcast Falsissimo ha affermato che Chiara Ferragni non avrebbe tradito Fedez solo con Achille Lauro ma anche con Diego Naska. “Lui è un amico intimo di Luis Sal, in quel periodo amico intimo di Fedez”, racconta Corona.

L'ex re dei paparazzi lo avrebbe chiamato in cerca di conferme ma il cantautore avrebbe nettamente smentito la voce di un flirt con l'influencer: "Assolutamente no. Io sono sempre stato fidanzato in quel periodo. Tutt'ora. Le piacevo? Che ne so io".

Per quanto riguarda invece il presunto flirt con Achille Lauro, Corona afferma che sarebbe stato lo stesso Fedez a confermargli il rumor dopo aver trovato alcuni messaggi cancellati sul cellulare dell'ormai ex moglie. Lei stessa poi avrebbe ammesso il tradimento dopo la separazione.

Diego Caterbetti, in arte Naska, è un cantante che sta gudagnando un certo seguito negli ultimi anni e nel 2024 ha realizzato la sigla del FantaSanremo. Nato il 15 luglio 1997 a Loreto nelle Marche ma cresciuto a Monte San Giusto (Macerata), Naska si è trasferito a Milano dopo il liceo per dedicarsi a tempo pieno alla musica. Dopo aver pubblicato qualche singolo con l'etichetta Yalla Movement di Jake La Furia, nel 2022 è uscito il primo album "Rebel" a cui sono seguiti "La mia stanza" e "The Freak Show". A livello musicale spazia dal rap al pop punk.